Rinnovato l’Osservatorio regionale antimafia. Bordin: “Guardia alta”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’Osservatorio regionale antimafia si è rinnovato, con un mix tra passato e volti nuovi.

Il nuovo collegio, oltre che dall’avvocato Barbara Clama e dal sociologo Paolo Tomasin, già membri dell’Osservatorio dal 2022, è composto dai neo-eletti Raffaele Conte, avvocato e presidente della Camera penale friulana, Rosario Genova e Gerardo Falcone, ufficiali in congedo dell’Arma dei carabinieri. I componenti dell’osservatorio sono stati accolti dal presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin che ha sottolineato come, “da un lato sul territorio ragionale è emerso che vi è una situazione tranquilla, dall’altra

è anche vero che non bisogna abbassare la guardia. Compito dell’Osservatorio – ha detto – è quello di continuare a richiamare l’attenzione pubblica su tematiche importanti”. Barbara Clama, attuale vicepresidente dell’Osservatorio con funzioni di presidente fino alla nuova nomina, in apertura del meeting ha tenuto a ricordare le attività svolte negli ultimi due anni, tra cui la convenzione con il dipartimento di scienze giuridiche dell’Università degli studi di Udine volta a “portare le tematiche di contrasto alla criminalità organizzata nelle aule universitarie” e i focus curati dall’Osservatorio, come quello del 2022 relativo al riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie e quello del 2023 sul caporalato. Quest’anno l’attenzione sarà incentrata in particolare sull’usura. La nomina del presidente e del vicepresidente dell’Osservatorio avverrà il prossimo 25 luglio, nel corso di una nuova seduta.