Questa mattina, di fronte all’Ospedale di Udine, la UIL FPL ha organizzato un presidio per esprimere il proprio dissenso riguardo al rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità. Il segretario Stefano Bressan nell’occasione ha evidenziato la carenza di personale: “Mancano 2.200 unità in Friuli Venezia Giulia” ha detto. Dito puntato anche contro le aggressioni, 416 nel 2024 in regione.