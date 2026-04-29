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Cronaca

Ripara una centralina, elettricista resta folgorato

Infortunio sul lavoro al Villaggio Punta Spin di Grado
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

Ha riportato ustioni di secondo grado, agli arti superiori, un elettricista che questa mattina stava eseguendo dei lavori di manutenzione in una centralina all’interno del Villaggio Punta Spin di Grado. A causa di un cortocircuito elettrico, l’uomo, che è rimasto sempre cosciente, è rimasto folgorato. La scarica gli ha provocato ustioni di secondo grado alle braccia e, in particolare, alle mani.

Soccorso da personale sanitario del 118, l’elettricista è stato elitrasportato all’ospedale Cattinara di Trieste. Sul posto i carabinieri e personale dell’Azienda sanitaria.

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