Riprende e commenta il lato B di una donna, assolto per tenuità del fatto

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Mentre era in fila dal benzinaio, ha ripreso con il cellulare il lato b di una cliente che stava facendo rifornimento, commentandolo con un ruvido apprezzamento in friulano. Poi ha girato il video agli amici. Quando il filmato è arrivato nelle sue mani, la diretta interessata lo ha denunciato e lui è stato accusato di averle offeso la reputazione. A tre anni e mezzo dalla vicenda, avvenuta nell’aprile 2022, oggi il giudice Daniele Faleschini Barnaba ha assolto l’uomo, un udinese di 51 anni, per particolare tenuità del fatto. Durante l’arringa, il difensore del 51enne, l’avvocato Roberto Mete, ha insistito proprio sulla tenuità del fatto, definendo l’apprezzamento in marilenghe “goliardico e non offensivo”.