Ripuliti argini Cormor e Turgnano, “Paesaggio ora spoglio e vulnerabile”

Querce, frassini, pioppi e ontani abbattuti, canneti e piante – a medio e alto fusto – tagliati e accatastati per essere rimossi. E’ quanto si osserva passeggiando lungo gli argini del torrente Cormor e del fiume Turgnano, a pochi metri di distanza dai boschi di Muzzana. L’area protetta, di interesse comunitario (SIC IT3320034 e SIC IT3320037 ), nei giorni scorsi è stata ripulita dalla vegetazione con un intervento finalizzato a prevenire le esondazioni dei corsi d’acqua e contenere la specie invasiva ‘Amorpha fruticosa’, meglio nota come Indaco bastardo.

Il paesaggio, un tempo rigoglioso, ora appare spoglio. Secondo l’associazione Artetica, dal 2006 attiva per valorizzare il patrimonio forestale, l’operazione di sfalcio ha stravolto l’habitat, colpendo specie autoctone fondamentali per la stabilità degli ecosistemi locali, come querce, pioppi, salici e canneti. Piante che si erano adattate alle maree e all’acqua salmastra, capaci di contrastare con la loro rete di radici e arbusti il dilavamento operato dalle correnti. Il timore, secondo Artetica, è che queste operazioni, condotte in Zona di protezione speciale (Zps) e Zona speciale di conservazione (Zsc), non solo potrebbero aver reso gli alvei vulnerabili all’erosione, ma potrebbero addirittura favorire la diffusione della pianta infestante, che ora non troverà rivali.

Insieme agli alberi – spiegano i referenti dell’associazione – hanno inoltre perso il loro habitat orchidee, iris, campanellini estivi, roditori, rettili e una moltitudine di uccelli che nel canneto trovavano rifugio, tra i quali tarabusi, aironi, germani e gallinelle.

A seguito delle numerose segnalazioni dei cittadini, il consigliere regionale Furio Honsell (Open Sinistra Fvg) ha presentato un’interrogazione per verificare la conformità degli interventi alle normative ambientali europee, nazionali e regionali e per appurare se sia stata effettuata la valutazione preventiva di incidenza, come previsto dalla Direttiva Habitat.