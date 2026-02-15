  • Aiello del Friuli
  L'incrocio dei trapianti, storia d'amore e sanità
  L'incrocio dei trapianti, storia d'amore e sanità
Ripulito il monumento di Cividale, ripreso uomo incappucciato

Le telecamere hanno immortalato un sospetto. Il sindaco annuncia denuncia contro ignoti: “Un gesto vile dettato dall’odio”
GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. È stato ripulito tra ieri e questa mattina il monumento dedicato a Norma Cossetto a Cividale del Friuli, imbrattato con vernice nera e con il macabro deposito di un cuore animale. A cancellare i segni dello sfregio sono stati i volontari Ufficiali in congedo insieme all’assessore alla Sicurezza Davide Cantarutti, che ha concluso personalmente le operazioni di pulizia del manufatto inaugurato appena un anno fa in Largo Martiri delle Foibe, davanti alla sede del Distretto di Polizia Locale della Comunità del Friuli Orientale.

Intanto emergono elementi ritenuti fondamentali per le indagini: una telecamera installata a pochi metri dal monumento ha ripreso un uomo incappucciato mentre armeggiava attorno alla struttura nella notte tra il 10 e l’11 febbraio. Le immagini, incrociate con altri sistemi di videosorveglianza cittadini, potrebbero ora consentire l’identificazione del responsabile.

Il cuore rinvenuto sulla sommità del monumento è risultato essere di suino, come confermato da un veterinario interpellato dall’amministrazione comunale. Il sindaco Daniela Bernardi ha annunciato la presentazione di una denuncia contro ignoti, definendo l’episodio «un atto vile e vandalico» e ribadendo il valore del monumento come luogo di memoria e riflessione contro ogni forma di odio.

