Riqualificazione di San Domenico, Licôf per il cantiere del Pinqua

Pollo e maialino alla balcanica meritati per gli operai e i muratori all’opera in via Derna, impegnati nella costruzione dell’edificio del progetto di rigenerazione urbana ‘Pinqua’. E’ stato infatti terminato il tetto del complesso che coprirà i 73 appartamenti che saranno affidati dal Comune di Udine, proprietaria dei muri, ad Ater. Cinque unità dell’immobile, inoltre, saranno affidate in convenzione alla Comunità Piergiorgio.

I festeggiamenti per il licôf hanno fatto notare come i tempi di realizzazione del cantiere da circa 20 milioni di euro siano in vantaggio rispetto al cronoprogramma e rispetteranno la dead line imposta dal Pnrr. Attualmente, ha spiegato l’Assessore alle Politiche abitative di Udine Andrea Zini, siamo a metà dell’opera.

San Domenico è tutto un fermento, piena di impalcature, gru e smerigliatrici in azione. Dopo aver superato il problema sociale delle famiglie da spostare e gli abbattimenti delle palazzine preesistenti, il quartiere sta cambiando volto, nel segno di una rigenerazione urbana tanto auspicata.

A Pochi metri da questo complesso, infatti, i lavori dei fabbricati Ater di via Eritre sono quasi ultimati e la consegna dei 57 alloggi è sempre più vicina.