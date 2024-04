Risale l’inflazione, in Fvg aumenti per oltre 400 euro a famiglia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’inflazione rialza la testa e tra coloro che ne pagheranno il conto più salato sul fronte dei rincari a marzo ci sono anche gli abitanti del Friuli Venezia Giulia, come testimoniano gli ultimi dati Istat. La regione piazza due città nella top ten: Pordenone all’ottavo posto con un +1,9% e un aumento annuo previsto di 464 auro annui a famiglia e Trieste, decima, con un più 1,8 e 440 euro di esborso aggiuntivi. Più indietro Udine e Gorizia ma comunque con un aumento in linea agli altri capoluoghi della regione. Tanto che il Friuli Venezia Giulia occupa il terzo gradino del podio delle regioni più care, dietro a Veneto e Campania, con un più 1,6% e 379 di aumento l’anno a famiglia. E se al vertice nazionale ci sono Rimini, la più cara, Napoli e Parma c’è anche chi è in deflazione come Imperia, Pescara e Campobasso.

La media italiana vede un aumento dell’1,2 per cento su base annua, più 0,8 rispetto a febbraio. La lieve accelerazione dell’inflazione riflette l’attenuarsi della flessione su base tendenziale dei prezzi dei beni energetici (-10,8% da -17,3% di febbraio), sia per la componente regolamentata che non regolamentata. Un sostegno all’inflazione si deve inoltre all’accelerazione dei prezzi dei servizi relativi al trasporto (+4,5% da +3,8%). Di contro, i prezzi dei prodotti alimentari non lavorati mostrano anche a marzo un rallentamento (+2,6% da +4,4%). Frena la dinamica su base annua dei prezzi del “carrello della spesa” (+2,6%), mentre l’inflazione di fondo si attesta al +2,3% (stabile rispetto al mese precedente).