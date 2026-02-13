  • Aiello del Friuli
venerdì 13 Febbraio 2026
Cronaca

Risanamento Asp Moro, "Sta superando le sue difficoltà"

L'assessore Riccardi alla messa per la Giornata del Malato
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dopo il grave dissesto finanziario degli anni scorsi, l'ASP Daniele Moro di Codroipo sta dimostrando di poter superare la crisi, come confermano i numeri positivi del Centro Diurno.

Il cammino di rinascita del presidio sociosanitario territoriale, che serve ben 11 comuni del Medio Friuli, procede in parallelo con il fronte giudiziario che ha visto l'ASP finire al centro di un'inchiesta per un debito complessivo di bilancio di oltre 8 milioni di euro, con il commissariamento del 2022. Mentre l'udienza preliminare è stata fissata  per il 17 aprile, la struttura rivendica oggi la propria centralità nel welfare locale. A suggellare questo percorso di rilancio questa mattina, alla tradizionale messa per la Giornata del Malato, era presente l'assessore regionale Riccardo Riccardi.

