Rischio frange violente, Udine blindata per il corteo pro Pal e Italia-Israele

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Udine si prepara a un martedì 14 ottobre all’insegna della massima allerta. La città sarà infatti teatro di due eventi ad alta tensione: l’incontro di calcio “Italia-Israele” (alle 20:45 allo Stadio Friuli) e il “Corteo per la Palestina”, previsto nel pomeriggio per le strade del centro storico. Il Prefetto Domenico Lione ha firmato un’ordinanza che impone misure straordinarie, dopo che l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha attribuito al match un “altissimo grado di rischio”.

Visti i timori di infiltrazione di frange violente nel corteo, le misure adottate mirano a prevenire disordini e a sottrarre ogni oggetto che possa essere utilizzato come arma. Le restrizioni saranno in vigore dalle ore 08:00 alle ore 24:00 del 14 ottobre in un’ampia area del centro città ( Europa Unita, D’Annunzio, XXIII Marzo, Trieste, Oberdan, Caccia, Osoppo, Di Toppo, Diacono, Bassi, Cavedalis, Ledra, XXVI luglio, Duodo, Cella e Ferriere).

Il provvedimento stabilisce un divieto totale di somministrazione e vendita per asporto di alimenti e bevande in contenitori di vetro, ceramica o lattina. Tale divieto si applica a pubblici esercizi, distributori automatici e attività. Le bevande potranno essere servite esclusivamente in materiale compostabile e biodegradabile. Inoltre, vigerà il divieto di detenere e consumare bevande in vetro o lattina vale per chiunque si trovi su area pubblica o aperta al pubblico.

I pubblici esercizi e le attività commerciali saranno obbligati inoltre a rimuovere tutti gli arredi esterni (tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere se facilmente rimovibili, funghi riscaldatori ed espositori pubblicitari). Questo per evitare che possano essere ammassati o utilizzati come strumenti di offesa.

Il piano di sicurezza, messo a punto in Prefettura, prevede anche il supporto dell’Esercito e il dispiegamento di reparti speciali, non solo per gestire il corteo.

A tutto ciò si aggiungono le misure straordinarie che saranno adottate dal Comune su indicazione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica: dalle 12 di sabato 11 ottobre la zona dello stadio sarà parzialmente interdetta al traffico. Stessa sorte anche per le aree limitrofe a nord della città.

Sciopero dei vigili permettendo, sarà la Polizia Locale ad occuparsi del deflusso del Corteo pro Pal – da piazza della Repubblica a piazza Primo Maggio, con passaggio in Borgo Stazione.

Queste le modifiche alla viabilità:

Sarà vietato transitare in via Candolini, nel tratto che affianca lo stadio compreso tra via Candonio (Cimitero dei Rizzi) e via Bottecchia, dove scatterà il divieto di transito, con accesso riservato ai soli veicoli autorizzati. Il traffico proveniente dalla zona Fiera, sarà obbligato a transitare dritto in direzione dell’Università, mentre in corrispondenza con il parcheggio sud, all’intersezione con via Bottecchia scatterà l’obbligo di svolta a sinistra verso viale dello Sport.

Da via Sagrado, ancora nella zona a sud dello stadio, si dovrà svoltare obbligatoriamente a sinistra in direzione della città. Le limitazioni proseguiranno infine in viale dell’Emigrazione, via Mainerio, via Foni, via Frossi e le bretelle di ingresso e uscita della tangenziale, dove ci sarà il divieto di sosta con rimozione coatta.

Nel giorno dell’incontro, martedì 14 ottobre il parcheggio nord dello stadio Friuli sarà accessibile, come anche il parcheggio sud, raggiungibile però esclusivamente da Via Bottecchia.