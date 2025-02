Risorse ai Comuni per riqualificare ex aree militari dismesse e degradate

50 mila euro a ogni singola istanza presentata da un Comune per progettare la riqualificazione di una caserma dismessa. La giunta regionale, su proposta dell’assessore al Demanio Sebastiano Callari, ha licenziato il provvedimento finanziato tramite l’ultima legge di bilancio che appunto ha come obiettivo quello di supportare le amministrazioni nella riqualificazione di aree degradate. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 15 giugno e potranno essere presentate più domande. Il finanziamento può essere richiesto dalle amministrazioni ancora prima di entrare in possesso del bene.

«Si tratta di un intervento molto importante per la valorizzazione della nostra Regione. L’obiettivo – sottolinea Callari – è quello di mappare con precisione tutte le aree militari dismesse presenti in Friuli Venezia Giulia per chiedere successivamente allo Stato di mettere queste porzioni significative del nostro territorio a disposizione delle amministrazioni locali. Senza questo strumento i Comuni continuerebbero a trovarsi infatti in forte difficoltà».

I beneficiari di questa linea contributiva sono gli enti locali che hanno acquisito beni immobili ex statali in attuazione dei decreti legislativi 109 del 30 luglio 2020 e 146 del 26 settembre 2023 entrambi recanti “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia recanti il trasferimento alla Regione di beni immobili dello Stato”, nonché gli enti locali che hanno formalmente inviato la richiesta di trasferimento del bene di loro interesse alla data del 1° gennaio 2025.