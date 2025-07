Risparmi delle famiglie, in FVG un tesoro da 2 miliardi di euro

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Le famiglie del Friuli-Venezia Giulia hanno in banca un vero e proprio tesoro: oltre 2 miliardi e 170 milioni di euro.

A tanto ammontano i risparmi dei friulani e dei giuliani maturati nel 2023, secondo l’analisi di Unioncamere e istituto Tagliacarne, che in regione rileva una propensione al risparmio inferiore alla media nazionale.

In pratica, in regione viene risparmiato il 7,7% del reddito contro una media nazionale dell’8,3%. La provincia dove si risparmia di più è quella di Udine (8,2% del reddito, per un “tesoretto” di 917 milioni di euro). Seguono la provincia di Trieste (8,1% pari a 460 milioni di euro, quella di Gorizia (7,8% pari a 202 milioni) e quella di Pordenone (7,3% pari a 530 milioni).

Negli ultimi anni, il Friuli Venezia Giulia ha imparato a essere meno cicala e più formichina. Rispetto al pre-covid, la propensione al risparmio è cresciuta in tutta la regione: nel 2019, infatti, gli indici provinciali erano inferiori a 7%. Una maggiore oculatezza che ha fatto scalare alle 4 province del FVG la classifica nazionale. Udine e Trieste ora si trovano in 48esina e 50esima posizione, guadagnandone 12 ciascuna. Gorizia raggiunge il 58esimo posto (14 in più), mentre Pordenone è salita solo di 7 gradini, piazzandosi in 67esima posizione.