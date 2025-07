Risparmio dell’acqua, il Cafc illumina la torre di Lignano

La torre piezometrica di Lignano si illumina contro lo spreco dell’acqua. Così il Cacf ha dato il via ieri sera nella località balneare alla campagna informativa ‘Risparmia ogni goccia’, tema importante soprattutto nella stagione estiva. Grazie a una suggestiva proiezione con la tecnica del Photomapping sul serbatoio idrico della città, il Consorzio ha spiegato in diverse lingue come l’oro blu sia una risorsa di cui prendersi cura.

La campagna informativa del Cafc, che gestisce il servizio idrico integrato per 134 Comuni della ex Provincia di Udine, si è avvalsa nei disegni proiettati sulla torre e realizzati dall’artista Barbara Picotti, che rappresentano la varietà del territorio dalla montagna al mare passando per la collina e la pianura, unite dal filo comune dell’acqua.

“La gestione attenta e responsabile della risorsa idrica – ha commentato il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin – è un impegno che deve vedere coinvolte sia le istituzioni che il cittadino nella quotidianità. Anche il Friuli Venezia Giulia ha vissuto momenti in difficoltà idrica. E’ fondamentale, soprattutto alla luce dei cambiamenti climatici e delle sfide ambientali di oggi – ha concluso – adottare comportamenti virtuosi e consapevoli”.

L’illuminazione della torre sarà attivata ogni sera fino al 24 agosto, dalle 21 alle 24 circa.