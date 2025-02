Rispunta la tubercolosi: 1 caso ogni 15 giorni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Un caso ogni 2-3 settimane, in linea con le attese. Ma per adesso nulla di così preoccupante”. Sono le parole di Massimo Crapis, responsabile del dipartimento di malattie infettive dell’Azienda sanitaria del Friuli Occidentale, dopo l’ultimo caso di tubercolosi diagnosticato oggi in una giovane straniera residente a Cordenons. Tosse, febbre oltre i 40 gradi e dolore toracico. La donna, che è arrivata all’ospedale di Pordenone e che verrà trasferita con ogni probabilità al Santa Maria della Misericordia di Udine, presentava questi sintomi. Visto lo stretto contatto avuto nei giorni scorsi con i familiari, è possibile che anche loro possano essere stati contagiati dalla Tbc. Una malattia infettiva, che si trasmette per via aerea e che attacca i polmoni, distruggendo progressivamente gli alveoli. E che, se non curata tempestivamente, può anche essere fatale. La tubercolosi è tornata, dunque, a manifestarsi con insistenza anche in Friuli Venezia Giulia. Nel 2023, secondo l’Oms, sono stati diagnosticati in tutto il mondo 8,2 milioni di nuovi casi. Il numero più alto da quando è iniziato il monitoraggio globale nel 1995.