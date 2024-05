Rissa in Borgo Stazione, minacce con colli di bottiglia frantumati

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ancora un episodio di violenza a Udine. Ancora teatro della zuffa tra stranieri Borgo Stazione e, in particolare, via Leopardi dove gli scontri tra richiedenti asilo sono – come ammette la polizia – all’ordine del giorno.

Ieri sera si è verificata, proprio in quella zona, l’ennesima rissa che ha visto come protagonisti numerosi stranieri che, per motivi al momento sconosciuti – pare comunque sempre per i soliti diverbi – , se le sono date di santa ragione. E, come hanno raccontato alcuni testimoni, la lite si è conclusa davanti all’autostazione. Nei momenti più concitati, oltre a calci a pugni, i litiganti si sarebbero affrontati con i soliti colli di bottiglia mandati precedentemente in frantumi.

I cittadini, esasperati, hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia, che hanno provocato il solito fuggi fuggi generale.

Un’area calda della città dove la settimana scorsa si era verificato un episodio simile a quello di ieri sera.

Nel parapiglia uno dei baruffanti – lo si vedeva in un video girato da un residente – aveva preso un collo di bottiglia e lo aveva utilizzato come potenziale arma, minacciando chi gli stava attorno. Nel frattempo erano volati calci, pugni e spintoni.

Ad intervenire era stata una pattuglia della polizia locale in supporto della quale sono arrivati i carabinieri. Scene già viste per loro, così come per i cittadini che avvertono, sempre più, un problema sicurezza.