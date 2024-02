Ancora una rissa alla Casa dell’Immacolata: coinvolti 20 minori stranieri

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ancora una rissa tra minori stranieri non accompagnati alla Casa dell’Immacolata di Udine: coinvolta una ventina di persone. Due ragazzi sono rimasti feriti e portati in ospedale per accertamenti. L’ennesimo episodio di violenza è accaduto oggi verso le 13.30 all’interno della struttura. Tutto è cominciato dal litigio tra due ragazzi. La baruffa si è poi allargata anche ad altri ospiti, compreso un giovane esterno che si trovava nella Casa dell’Immacolata per seguire un corso di formazione.

Il personale ha subito allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono giunti i carabinieri, supportati da alcune pattuglie della Polizia di Stato, e i sanitari. Ad avere la peggio, infatti, sono stati due minori di nazionalità egiziana, portati in ambulanza al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia. Uno avrebbe riportato ferite superficiali al torso, l’altro sarebbe stato preso in carico in codice verde. Un terzo ragazzo è stato fatto salire su un mezzo dell’Arma e portato via.

Il parapiglia è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza, i cui filmati sono al vaglio dei responsabili della struttura di via Chisimaio.