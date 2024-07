Rissa per un debito di 20 euro, 14enne ferito con un coltello

GUARDA IL SEERVIZIO VIDEO. Una furibonda lite – pare – scaturita per un debito di 20 euro. Ennesimo episodio di violenza in via Mazzini, nel cuore di Pordenone, a due passi dalla stazione ferroviaria.

E’ qui che ieri pomeriggio una decina di giovani si sono maltemenati. La rissa, iniziata dove sono state posizionate due panchine che ora l’amministrazione comunale sta valutando di togliere perchè non si generino più bivacchi, si è poi spostata dal lato opposto dove c’è il Mix Market, attività che nei mesi scorsi era già stata chiusa dal questore per un mese.

Provvidenziale, prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, è stato l’intervento di un giardiniere di 31 anni, di Latisana, che, con coraggio e sangue freddo, ha provveduto a disermare uno dei giovani che, per difendersi, aveva estratto un coltellino svizzero colpendo un 14enne al braccio e al collo.

Questa mattina il sindaco reggente Alberto Parigi e il comandante della polizia locale, Maurizio Zorzetto, hanno compiuto un sopralluogo nella zona. Nessuna dichiarazione ufficiale ma, come detto, si stanno valutando alcune azioni – tra le quali l’eliminazione delle due panchine con l’estensione dell’aiuola – per riportare la tranquillità in via Mazzini.