Rissa di via Poscolle: non vittima, ma carnefice. Denunciato

Da vittima a carnefice grazie alle immagini delle telecamere. Protagonista un cinquantenne di Udine, che aveva denunciato una aggressione ai suoi danni nella zona di via Poscolle, a Udine, lo scorso 16 febbraio, da parte di tre giovani cittadini stranieri. Le indagini della Polizia, attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere, hanno però permesso di scoprire come non si trattasse di una aggressione, bensì di una vera e propria rissa, in cui l’uomo aveva preso parte attiva. Per questo è stato denunciato, così come i tre giovani, per rissa aggravata.