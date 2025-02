Rissa fuori dalla discoteca, scatta l’accusa di tentativo di omicidio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Tentativo di omicidio: é l’ipotesi di reato per la quale è stato deferito alla Procura dei minori di Trieste l’adolescente albanese sospettato di aver accoltellato un cittadino egiziano domenica scorsa fuori dalla discoteca Arya Club di via Tavagnacco a Udine. Sarà ora il pm a decidere se confermare o meno tale imputazione ed, eventualmente, adottare misure cautelari.

Il ragazzo si trova ricoverato in ospedale a Udine per le lesioni riportate alla schiena e alle mani durante la rissa, scoppiata intorno alle 4. Al Santa Maria della Misericordia si trova anche il giovane egiziano di 26 anni, colpito al torace con un coltello con 15 centimetri di lama. Le sue condizioni comunque non destano preoccupazione.

Intanto, la Procura di Udine ha aperto un fascicolo sull’intera vicenda ipotizzando il reato di rissa aggravata e lesioni aggravate. “L’episodio – ha spiegato il Procuratore di Udine Massimo Lia – ha visto coinvolti sia maggiorenni, di nostra competenza, sia minorenni, di competenza della Procura dei minori di Trieste. Vi hanno partecipato numerosi soggetti, alcuni dei quali sono tuttora in corso d’identificazione. Per quanto di nostra competenza, allo stato non sono stati disposti provvedimenti restrittivi”, ha concluso Lia. Il fascicolo è stato affidato al sostituto procuratore Giorgio Milillo.

Il minore albanese sospettato dell’accoltellamento, già coinvolto nell’aggressione dello scorso maggio in vicolo Brovedan a Udine durante la quale tre minori furono feriti con armi a taglio, era ospite della cooperativa Hanna House nella struttura per minori di piazzale Cella; sabato sera non era rientrato alle 22, come prevede la normativa, per recarsi in discoteca.

In seguito alla rissa di domenica mattina, ieri il Comitato per l’ordine e la sicurezza di Udine ha disposto controlli a tappeto per verificare il rispetto delle regole in tutte le strutture per minori non accompagnati.