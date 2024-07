Violenta rissa tra giovani a Cividale

Una violenta rissa ha scosso Cividale ieri sera. E’ avvenuta nella zona della stazione vecchia e ha coinvolto presunti minori stranieri non accompagnati e altri giovani non ben identificati provenienti da Udine. Una decina in totale. Secondo le prime ricostruzioni, i ragazzi si sarebbero dati appuntamento nella città ducale per suonarsele di santa ragione, armati anche di spray urticante. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e un’ambulanza.

La notizia è stata rilanciata dal consigliere regionale e comunale di Forza Italia Roberto Novelli che ha annunciato che chiederà in giornata al Prefetto di Udine, Domenico Lione, misure urgenti per contrastare episodi di questo tipo.

“Ieri sera – afferma il consigliere – sono stato contattato da alcuni residenti che mi hanno segnalato una rissa in corso di svolgimento. Mi sono precipitato sul posto e ho visto con i miei occhi giovani, non solo stranieri provenienti da altre latitudini, che si leccavano le ferite dopo essersi pestati in modo selvaggio”. “Queste bande di delinquenti – prosegue l’amministratore – stanno provando a sdoganare anche la violenza a domicilio, con visite a sorpresa in alcuni punti del Friuli. Ma vorrei far capire che qui non si passa e siamo pronti a farlo capire in modo inequivocabile”.