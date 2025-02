Rissa in Borgo Stazione: contuso uno straniero

Momenti di tensione, nella tarda mattinata di oggi, in Borgo Stazione a Udine. Quando, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, un gruppo di stranieri è venuto alle mani tra via Leopardi e via Carducci. La scena è stata vista da numerosi tra passanti ed esercenti del posto, che hanno subito dato l’allarme. All’arrivo dei soccorsi, però, fortunatamente una sola persona risultava lievemente contusa: ha rimediato un pugno in faccia e, per accertamenti, è stata condotta (in codice bianco) con l’ambulanza all’ospedale.