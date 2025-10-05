Rissa in Borgo Stazione, indagate tre persone: una aveva un coltello

GUARDA IL VIDEO Ancora violenze in Borgo Stazione a Udine. Ieri pomeriggio la polizia di stato è intervenuta per sedare una rissa nel piazzale antistante la stazione delle corriere e ha identificato tre dei partecipanti, tra i quali un minore, indagandoli in stato di libertà. Uno di loro è stato denunciato anche per il possesso di un coltello.

L’intervento è avvenuto durante un’operazione di monitoraggio interforze, alla quale hanno partecipato anche carabinieri, polizia locale e guardia di finanza con le unità cinofile, che ha interessato anche la zona attorno a viale Ungheria. Durante l’operazione, sono stati controllati 180 persone e diversi pubblici esercizi, in parte segnalati dai residenti come ‘piazze di spaccio’. In alcuni di questi locali, nell’ultimo mese, le forze dell’ordine hanno riscontrato la presenza di individui con precedenti penali e di polizia, mentre la squadra amministrativa della polizia locale ha rilevato violazioni alle norme comunali e regionali.

Sul fronte della lotta agli stupefacenti, le fiamme gialle, grazie al fiuto dei cani antidroga, hanno individuato due ragazzi in possesso di 11 grammi di hashish e 1 grammo di marijuana, oltre ad alcuni spinelli già confezionati. I due giovani sono stati sanzionati per possesso di stupefacenti per uso personale.