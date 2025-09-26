Rissa in Borgo Stazione, l’esercito ferma le violenze

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Rissa in Borgo Stazione tra stranieri, l’esercito interviene e ferma le violenze. Sono stati proprio i militari di pattuglia nel quartiere delle Magnolie a mettere pace tra alcuni uomini che nel pomeriggio di ieri hanno alzato le mani tra di loro, danneggiando anche un’autovettura in sosta. E’ accaduto attorno alle 17 in viale Leopardi, all’altezza della stazione delle autocorriere.

Protagonisti, tre cittadini tunisini di 26, 27 e 33 anni, poi arrestati dagli agenti della Questura chiamati dall’esercito con l’accusa di rissa aggravata dall’utilizzo di armi improprie, in particolare bottiglie di vetro. Uno di loro è accusato anche del danneggiamento del veicolo, causato proprio dal lancio di una bottiglia.

Stamattina i tre stranieri – uno residente in città, gli altri ospiti di strutture di accoglienza – sono comparsi per direttissima davanti al giudice del Tribunale di Udine Carla Missera, che ha convalidato l’arresto e disposto la loro scarcerazione.