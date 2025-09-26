  • Aiello del Friuli
venerdì 26 Settembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Rissa in Borgo Stazione, l’esercito ferma le violenze
Delitto Tulissi, ecco perché Calligaris è colpevole
Pmp Industries inaugura la fonderia in Bosnia: investimento da 35 milioni
Danieli: utile a 220 milioni, fatturato a 4,2 miliardi
De Toni con 150 sindaci a Vicenza per la Pace, Udine...
Udine celebra Guido Guidi, a Casa Cavazzini la grande fotografia italiana
Nuova chiusura per il Passo di Monte Croce, stop fino a...
Emergenza H4, conclusi in tempi record i lavori del piazzale Fernetti
Logistica: Amirante, con digitale sistema Fvg ha un ruolo strategico
Udinese, tegola Buksa. E Runjaic indeciso sul modulo anti Sassuolo
Cronaca

Rissa in Borgo Stazione, l'esercito ferma le violenze

Stamattina il processo per direttissima.
Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Rissa in Borgo Stazione tra stranieri, l’esercito interviene e ferma le violenze. Sono stati proprio i militari di pattuglia nel quartiere delle Magnolie a mettere pace tra alcuni uomini che nel pomeriggio di ieri hanno alzato le mani tra di loro, danneggiando anche un’autovettura in sosta. E’ accaduto attorno alle 17 in viale Leopardi, all’altezza della stazione delle autocorriere.

Protagonisti, tre cittadini tunisini di 26, 27 e 33 anni, poi arrestati dagli agenti della Questura chiamati dall’esercito con l’accusa di rissa aggravata dall’utilizzo di armi improprie, in particolare bottiglie di vetro. Uno di loro è accusato anche del danneggiamento del veicolo, causato proprio dal lancio di una bottiglia.

Stamattina i tre stranieri – uno residente in città, gli altri ospiti di strutture di accoglienza – sono comparsi per direttissima davanti al giudice del Tribunale di Udine Carla Missera, che ha convalidato l’arresto e disposto la loro scarcerazione.

