venerdì 19 Settembre 2025
Cronaca

Rissa in centro a Pordenone, volano sedie e bottiglie. A terra macchie di sangue

A terra numerose macchine di sangue. Almeno due i giovani feriti, la polizia sta dando la caccia ai responsabili.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

Sedie che volano, lancio di bottiglie, urla. A terra numerose macchie di sangue, ancora visibili. Scene, quelle di ieri sera in pieno centro, che non fanno certo parte della normalità di Pordenone. In una zona tra l’altro, quella tra viale Oberdan e via Mazzini, che da tempo era fuori dai riflettori della cronaca e per la quale, di recente, l’amministrazione Basso aveva deciso di riconvertire la casina Liberty in un presidio di polizia locale.

La polizia sta svolgendo un’attività d’indagine su quanto è accaduto. Il questore Giuseppe Solimene, questa mattina, è stato laconico ma incisivo: “Abbiamo le idee chiare sull’episodio, in giornata dovrebbero esserci delle novità significative”.

Non ci sono dubbi sul fatto che si sia trattato di una rissa con almeno una quindicina di giovani coinvolti in due fasi. Il tutto sarebbe partito da via Gorizia, per concludersi nei pressi dell’hotel Minerva. In mezzo, però, c’è stata una brutale aggressione in via Mazzini, tra il Mixmarkt e il Cafe Arbat, che in quel momento era chiuso. Le telecamere del sistema di videosorveglianza hanno ripreso tutto. Le sedie accatastate del bar sono state utilizzate per un’aggressione selvaggia. Una delle dipendenti del Mixmarkt è uscita del negozio, urlando. Uno dei feriti, sanguinate, si è rifugiato all’interno dell’esercizio commerciale. Finché è arrivata la polizia insieme a personale sanitario. “Ho ancora il cuore in gola – ci dice a telecamere spente – non ho mai visto una scena del genere”.

Alcuni residenti, con il telefonino, hanno ripreso l’aggressione dai balconi dei condomini che si affacciano su via Mazzini. Nelle immagini si vedono dei giovani scappare verso la stazione. Uno, con la canottiera rossa, urla agli altri: “Oh raga, andiamo”. Come a dire: la spedizione punitiva è terminata, ora possiamo andarcene.

Almeno due i ragazzi feriti, uno ha raccontato di essere stato aggredito con un taglierino.

