Rissa in centro a Pordenone, volano sedie e bottiglie: tre denunciati

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Tre stranieri, di 20, 27 e 32 anni, sono stati denunciati per rissa aggravata. La risposta della polizia, che ieri sera ha operato congiuntamente con i carabinieri, non si è fatta attendere dopo il tafferuglio avvenuto ieri sera in centro a Pordenone.

Le attività di polizia giudiziaria hanno consentito, da subito, di raccogliere importanti elementi utili alla ricostruzione dei fatti: in particolare è stato accertato che la colluttazione si è sviluppata tra almeno una quindicina di persone con l’utilizzo di bottiglie e altri oggetti contundenti. Tra cui bottiglie e taglierini. La furibonda lite, partita da via Gorizia, si è conclusa nei pressi dell’hotel Minerva. In mezzo, tra le vie Oberdan e Mazzini, sono volate sedie di un bar, si è assistito al lancio di bottiglie di vetro. Macchie di sangue ovunque, persone che urlavano.

Le forze dell’ordine hanno immediatamente riportato la situazione sotto controllo e prestato soccorso ai feriti, uno dei quali presentava lesioni da arma da taglio.

La squadra mobile della polizia sta svolgendo ulteriori accertamenti al fine di identificare eventuali altri partecipanti alla rissa e definire le singole responsabilità. Fondamentale l’ascolto di alcuni testimoni e la visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza.

“Voglio ribadire che la prontezza e la professionalità delle pattuglie intervenute – commenta il questore Giuseppe Solimene – hanno impedito che l’episodio potesse degenerare ulteriormente, garantendo la sicurezza dei cittadini e la tutela dell’ordine pubblico. La polizia continuerà ad assicurare un presidio costante del territorio, con l’obiettivo di prevenire e contrastare con fermezza simili fenomeni”.

Un episodio isolato per l’assessore comunale alla Sicurezza, Elena Ceolin.

Duro invece il commento di Marco Salvador de La Civica: “Questa situazione – afferma – è la conseguenza di dieci anni di amministrazione del centrodestra, che ha preferito la propaganda ai fatti concreti. La realtà è che le forze dell’ordine restano sotto organico, come denunciato dagli stessi sindacati di polizia: i pochi agenti assegnati non bastano a coprire i bisogni di una città e una provincia come la nostra”.