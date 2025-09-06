Rissa in ufficio postale a Codroipo, denunciati due uomini

Mattinata di tensione nell’ufficio postale di Codroipo, dove una violenta rissa tra due clienti ha interrotto le normali operazioni di sportello. L’episodio si è verificato nella centrale via Friuli intorno, alle 9.30, quando due uomini, appartenenti a etnie Rom diverse, si sono affrontati verbalmente per poi arrivare alle mani.

La rissa ha tenuto in scacco l’ufficio per diversi minuti, creando scompiglio tra gli impiegati e i clienti presenti. E’ stato il direttore a lanciare l’allarme, consentendo l’intervento tempestivo dei carabinieri. Proprio i militari dell’arma hanno sedato la colluttazione separando e denunciando i due litiganti, feriti lievemente.

L’episodio ha spinto il sindacato UILposte a richiedere un rafforzamento delle misure di prevenzione e protezione e l’introduzione di personale di vigilanza armata come deterrente per episodi simili e rapine.