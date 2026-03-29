Rissa nella notte a Pordenone, paura tra i residenti

Notte di sangue nel centro di Pordenone, dove una violenta rissa tra gruppi ha scosso la quiete di piazzetta Bertossi. L’episodio si è verificato poco dopo la mezzanotte di oggi, quando urla e rumori hanno svegliato i residenti, molti dei quali hanno allertato le forze dell’ordine senza però riuscire a capire cosa stesse accadendo all’esterno.

Il violento scontro ha coinvolto una quindicina di persone. All’arrivo di polizia e carabinieri, però, i partecipanti erano già scappati lungo le vie limitrofe.

All’alba, sull’asfalto restavano evidenti tracce di quanto accaduto: sangue e cocci di bottiglie rotte. Gli investigatori stanno ora acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per identificare i responsabili, mentre cresce la preoccupazione dei residenti per episodi che si ripetono con frequenza.