Rissa sedata nella notte alla Casa dell’Immacolata di Udine

Ennesima rissa sedata nella notte tra un gruppo di minorenni accolti alla Casa dell’Immacolata di Udine. Il tutto è iniziato poco prima delle 22, quando tre giovani egiziani hanno iniziato a discutere sull’utilizzo di un cellulare. Dopo le prime scintille, i responsabili della struttura hanno chiesto l’intervento degli agenti della Polizia locale.

Gli animi, però, si sono scaldati ulteriormente durante verso le 2 notte, tanto da coinvolgere in una zuffa una decina di connazionali. Tra calci e spintoni, i minori hanno impugnato anche alcuni manici di scopa. A quel punto, per sedare gli animi, è stato richiesto l’intervento degli uomini della Polizia di Stato, cui si sono aggiunte in supporto due pattuglie dei carabinieri.

“Per fortuna, grazie alle forze dell’ordine siamo riusciti a contenere la zuffa e a fare in modo che nessuno si facesse male”, ci ha riferito il presidente della Fondazione Casa Immacolata, Vittorino Boem, che ci ha confermato che dal primo aprile entreranno in funzione i due ex militari chiamati per gestire situazioni come queste. “Non stiamo militarizzando la struttura – ha sottolineato Boem -, abbiamo semplicemente pensato di impiegare due professionisti che con competenza e autorevolezza sapranno gestire casi come quelli accaduti questa notte”.

Immagine d’archivio