Rissa Pordenone, per Rojc la misura è colma

“I fatti di Pordenone indicano che la misura è colma. Occorre dare una risposta agli abitanti esasperati prima che la situazione degeneri ancora, fino a perdere il controllo di pezzi di città. Servono misure più incisive per garantire la sicurezza: il vertice convocato dal Comune è opportuno ma sappiamo che non basta. Al Viminale si deve prendere in mano il grave problema della carenza di organico, come da tempo chiedono unitariamente i sindacati di Polizia, denunciando il rischio di giungere al limite delle funzionalità. Su questo solleciterò il ministro dell’Interno con un’interrogazione”. Lo annuncia la senatrice Tatjana Rojc (Pd), dopo che sabato 9 novembre nell’area della stazione ferroviaria del capoluogo della Destra Tagliamento è scoppiata una violenta maxi rissa che ha coinvolto decine di ragazzi.

“La Polizia di Stato e la Polizia Locale fanno il possibile – aggiunge la senatrice – con un costante impegno per cui vanno ringraziate. Ma i rinforzi richiesti non sono ancora arrivati e credo che chiedere l’invio alla Questura di Pordenone di un adeguato numero di agenti, con i prossimi movimenti previsti a dicembre, sia un dovere da assumerci trasversalmente. La ‘filiera lunga’ evidentemente non basta”, conclude Rojc.