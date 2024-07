Rissa tra minori: scene di “guerriglia” a Cividale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un regolamento di conti, senza esclusione di colpi. Una decina di minori, alcuni stranieri non accompagnati ospiti del Civiform, si è data appuntamento ieri sera, alle 21, nei pressi del bar della stazione ferroviaria di Cividale del Friuli.

E dalle parole sono quasi subito venuti alle mani con tanto di lancio di oggetti. Ne è scaturito un parapiglia, nel quale alcuni ragazzini sono rimasti feriti, fortunatamente non in maniera grave, tanto che sono dovuti ricorrere alle cure ospedaliere.

I motivi della rissa sono al momento al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto con tre pattuglie da Cividale, Pulfero e Torreano.

Si sono vissuti momenti di tensione, con diversi passanti e residenti che hanno assistito impotenti alle violenze.

Minuti di guerriglia, come detto senza esclusione di colpi. Pare che nei giorni scorsi fossero iniziate le prime scaramucce tra alcuni minori stranieri ospiti del Civiform e altri ragazzini italiani di Cividale. Tensioni che non si sono placate, tanto che i giovani, ieri sera, hanno deciso di darsi appuntamento proprio in viale della Libertà. L’intento, ovviamente, era quello di regolare dei conti ancora aperti.

Ed è stato un attimo che dalle parole i due gruppetti siano passati alle mani. Un ragazzino è stato violentemente colpito con un calcio alla schiena; così forte che lo ha fatto rovinare a terra.

All’arrivo dei carabinieri, alcuni minori erano già scappati. Sarà ora l’Arma, in base agli accertamenti in corso, ad individuare eventuali profili di responsabilità a carico dei ragazzini.

Sui social network, intanto, si è accesa una polemica sul livello di sicurezza a Cividale. Qualcuno ha chiesto un immediato intervento da parte delle istituzioni, evitando così che episodi sporadici possano diventare la quotidianità.