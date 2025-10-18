Rissa tra stranieri a Pordenone, una persona in ospedale

Una rissa è scoppiata ieri sera a Pordenone, in pieno centro, verso le 21, nella zona di piazza XX settembre.

Protagonisti due cittadini stranieri che si sono picchiati.

Sul posto sono giunte le pattuglie di carabinieri e polizia, chiamati dagli steward urbani. Uno dei partecipati alla rissa, in stato di agitazione, è stato contenuto dalle forze dell’ordine, mentre un’altra persona è stata soccorsa dai sanitari, che l’hanno portata al Santa Maria degli Angeli in condizioni non gravi.