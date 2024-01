Risse in autostazione: i minori violenti lasciano la Carnia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Hanno lasciato la Carnia – e in particolare l’ex hotel Olivo di Cavazzo dov’erano ospitati – i quindici minori stranieri non accompagnati che, ormai da settimane, si erano resi protagonisti di numerose risse che, in particolare, erano avvenute nella zona della stazione delle corriere di Tolmezzo.

Gli ultimi tre rimasti se ne sono andati stamattina, poco prima che a Tolmezzo cominciasse la riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.

La notizia del trasferimento dei quindici ragazzini, tutti nordafricani, ha rasserenato i sindaci dei 28 comuni della Carnia presenti. “Siamo sempre stati una comunità molto accogliente – ha spiegato Roberto Vicentini, sindaco di Tolmezzo – e lo testimonia, sul nostro territorio, la massiccia presenza di cittadini marocchini e cinesi. Ma gli episodi di violenza che andavano avanti da tempo non erano più tollerabili”.

Che l’aria stesse cambiando, lo si era capito dopo che ieri era stato accompagnato nel penitenziario minorile di Treviso il ragazzino considerato la mente di alcuni degli episodi, culminati con aggressioni e pestaggi a suon di bastonate e colpi con il tirapugni, che avevano messo in apprensione le comunità della Carnia. Nella sua stanza, inoltre, era stato trovato un coltello.

Oggi prefetto e questore di Udine hanno comunicato che, di fatto, l’ex hotel Olivo di Cavazzo si è completamente svuotato. Una notizia che ha rincuorato i sindaci e in particolare Vicentini che, a nome di tutti i colleghi, ha voluto ringraziare le forze dell’ordine per l’operato svolto a tutela della collettività.

Ora si apre una nuova fase, che dovrebbe portare ad un clima più disteso. Stop quindi alla presenza massiccia di carabinieri, polizia, guardia di finanza e polizia locale nell’area dell’autostazione di Tolmezzo. Ma dovrà comunque essere sempre garantita una pattuglia in grado di intervenire, in caso di necessità, in tempi rapidissimi.