Risse tra baby gang, Fedriga: “Serio problema di integrazione”

“Sta arrivando nella nostra regione un fenomeno già esploso in altre città italiane”. Così il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga dopo le risse tra baby gang in regione. Si è detto preoccupato per il coinvolgimento in questi episodi di immigrati di seconda generazione: “Significa che la cittadinanza non serve ad integrare “ ha commentato. Il Governatore ha affrontato oggi con i giornalisti questo ed altri temi, dai fatti di Bologna agli effetti sull’economia e sulle relazioni tra Fvg e Usa dopo l’elezione di Trump. “Non temo i dazi” ha affermato.