Risse tra ragazzini, ‘situazione sotto controllo a Muggia’

Dopo la stretta sui controlli nel lungomare, i problemi di ordine pubblico causati da gruppi di ragazzini a Muggia sembrano essere rientrati. Lo conferma il sindaco, Paolo Polidori, che ha assicurato di “non aver più ricevuto segnalazioni su risse o combattimenti”. Nei giorni scorsi la polizia locale della cittadina rivierasca ha sanzionato cinque ragazzi per comportamenti contrari al regolamento di polizia urbana, sorpresi a sputare a terra o a torso nudo, ha raccontato il sindaco. Con l’avvicinarsi del Carnevale estivo Polidori ha rimarcato, durante una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica di ieri, l’importanza del supporto da parte di Prefettura e Questura per i presidi in città. Anche i segnali da parte della cittadinanza “sono buoni – ha assicurato il primo cittadino – siamo ottimisti. Ho parlato con i residenti che si sono detti più tranquilli e che la situazione in determinate zone, come il molo T, è molto migliorata”.