Risse, spaccio di droga ed occupazioni abusive: Borgo Stazione sempre più caldo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. In una delle zone più calde della città, quella di Borgo Stazione, per questo recentemente diventata zona rossa, continuano gli episodi di spaccio, risse ed occupazioni di terreni ed edifici. Polizia, carabinieri e personale della polizia locale, con i cani antidroga, stanno mettendo in atto, anche su segnalazione dei cittadini, mirati servizi di controllo che hanno portato a denunciare sette persone per occupazione abusiva, un allontanamento da Udine per tre anni e sei “espulsioni”, appunto, dalla zona rossa. Nel corso di questa attività sono stati anche trovati e sequestrati 160 grammi di hashish e 20 grammi di cocaina: erano nascosti all’interno di uno degli edifici dell’area dismessa. Quasi contestualmente la polizia ha arrestato un giovane pakistano: è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente, che di lì a poco sarebbe stata venduta ad un altro giovane. Sono stati gli agenti della squadra mobile, durante un servizio di osservazione nella zona di viale Trieste, dove diversi cittadini lamentavano un sospetto via-vai di stranieri da un appartamento di una palazzina, a fermarlo. A casa dell’uomo i poliziotti hanno trovato anche altra droga. Oggi, nell’udienza di convalida dell’arresto, il gip Giulia Cussini ha disposto nei confronti del pakistano la misura cautelare del carcere. Sempre oggi si sono vissuti momenti di tensione. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, un gruppo di stranieri è venuto alle mani tra via Leopardi e via Carducci. La scena è stata vista da numerosi tra passanti ed esercenti del posto, che hanno subito dato l’allarme. All’arrivo dei soccorsi, però, fortunatamente una sola persona risultava lievemente contusa: ha rimediato un pugno in faccia e, per accertamenti, è stata condotta (in codice bianco) con l’ambulanza all’ospedale. Episodio, questo, che potrebbe essere legato ad un regolamento di conti per la spartizione delle zone di spaccio in città.