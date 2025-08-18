Ristorante di Grado sottoposto a sequestro dalla Polizia giudiziaria

Il ristorante “Vista mare” di Grado, situato proprio nei pressi della diga della località balneare isontina, è stato sottoposto a sequestro da parte della polizia giudiziaria. La decisione arriva dopo alcune ispezioni svolte nel locale da parte degli operatori di Asugi e degli agenti della Polizia municipale.
Alla base della decisione presa dal Gip di Gorizia ci sarebbe la presenza di alimenti conservati in maniera non conferme alle norme. In seguito al provvedimento è stata inoltre fatta sgomberare anche tutta l’area esterna del locale. Un duro colpo in ogni caso per l’attività nel pieno della stagione estiva.