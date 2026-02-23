Ristorante sospeso dopo rissa, il Tar annulla il provvedimento

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il Tar del Friuli del Venezia Giulia ha annullato la sospensione per venti giorni dell’attività di ristorazione disposta a fine settembre dalla Questura di Udine nei confronti di un locale di Premariacco, in località Casali Pasch. Confermata, invece, la sospensione dell’attività di pubblico spettacolo.

Il provvedimento era stato adottato dopo alcuni fatti accaduti a inizio luglio. Durante una festa organizzata dal locale, ci fu una rissa tra giovani avventori, due dei quali segnalati per una possibile violenza sessuale ai danni di una minorenne. La sospensione era stata impugnata dalla titolare dell’esercizio, che si era detta estranea a quanto avvenuto.

Soddisfatti i difensori del locale, gli avvocati Andrea Cernich e Giovanni Stellato, i quali si riservano di ricorrere al Consiglio di Stato per i danni economici subiti dal ristorante, che comunque rimase chiuso per alcuni giorni a causa del provvedimento annullato.

“Il ristorante è del tutto estraneo ai fatti contestati a terze persone – commentano i legali – e potrà proseguire regolarmente la propria attività, come già disposto dal Tar in fase cautelare. La nostra assistita – concludono – ha sempre cercato una fattiva interlocuzione con l’autorità e da tempo ha interrotto ogni attività di pubblico spettacolo”.