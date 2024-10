Gatta smarrita, famiglia disperata: Poppy torna a casa dopo 37 giorni… e trova una sorpresa

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una storia a lieto fine con un finale inaspettato. E’ quanto accaduto a Udine, in zona Chiavris, dove dal 23 agosto si cercava una gattina di circa un anno, scomparsa misteriosamente dal giardino di casa. Poppy, dal carattere affettuoso, sterilizzata e dal pelo nero con macchie bianche su muso e collo, era molto amata dalla sua famiglia, soprattutto da mamma Virginia e dalla figlia di 5 anni, entrambe distrutte dal giorno del suo allontanamento.

Con l’aiuto di amici e vicini, volantini per il ritrovamento della micia sono stati affissi in tutta la zona di Udine nord, da Chiavris a Paderno, fino all’Istituto Bearzi. Dopo 37 giorni di angoscia, l’inaspettato ritorno: Poppy è riapparsa all’improvviso in giardino, dimagrita e scossa, miagolando senza sosta come se volesse raccontare la sua disavventura.

Ad accoglierla non c’era solo la sua famiglia, emozionata e felice, ma anche una inaspettata sorpresa. In sua assenza, infatti, era arrivata una nuova gattina, Roxi, adottata per alleviare il dolore della sua scomparsa. Ora la casa è più affollata, con due gattine che, insieme, completano questa storia affettuosa e felice.