Ritorno delle Province, Ciriani apre nuovo fronte politico

E’ l’europarlamentare Alessandro Ciriani a fare della ritorno delle Province il tema del giorno sul tavolo della politica regionale: nei giorni scorsi in un incontro a Udine, ha parlato di riforma incompleta e del rischio che le Province vengano percepite come un poltronificio. Oggi ha precisato il suo pensiero: “Piena fiducia in Fedriga, ma serve un percorso più ragionato”, ma nel frattempo il centrosinistra ha fatto divampare la polemica.

A partire dall’ex presidente di Regione Debora Serracchiani, che aveva abolito gli enti intermedi, fino alla la segretaria regionale del Pd Caterina Conti, che ha ricordato l’intervento del ministro Luca Ciriani sulla sanità. In entrambi i casi – ha detto – il messaggio è diretto alla Lega, a Fedriga e al suo entourage. Le province sono solo il pretesto: il vero tema è la spartizione degli incarichi”.

Sulla stessa lunghezza d’onda è il capogruppo dei dem in consiglio regionale, Diego Moretti, che dice chiaramente: la Giunta e la maggioranza ritirino il disegno di legge”.

Per Massimo Moretuzzo, di Patto per l’Autonomia, le parole di Ciriani rappresentano di fatto una mozione di sfiducia nei confronti dell’assessore Roberti, mentre di “modello datato e criticato anche da Ciriani”, parla Rosaria Capozzi, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle.