Ritorno delle Province in Fvg, il 22 maggio prossima tappa

Il ritorno delle Province in Friuli potrebbe avvenire entro la fine del 2026. Lo ha annunciato l’assessore regionale agli Enti locali, Pierpaolo Roberti, durante un confronto pubblico ad Aquileia. Nell’iter parlamentare in corso per la modifica dello Statuto di autonomia del Fvg al fine di istituire i nuovi Enti di area vasta è già calendarizzata, per il prossimo 22 maggio, la prima lettura al Senato che consentirà il reinserimento delle Province.

Nel tratteggiare la possibile futura configurazione istituzionale, l’assessore Roberti ha sottolineato come i nuovi Enti di area vasta non dovranno essere uguali alla Province che conoscevamo prima della loro abolizione. Dovranno essere diverse e con maggiori funzioni.

Il trasferimento delle competenze ai futuri Enti, ha sottolineato Roberti, avverrà solo quando ci sarà la garanzia delle risorse economiche necessarie a garantire in maniera efficiente i servizi. Sarà un percorso per gradi, esattamente, come accaduto per gli Enti decentrati regionali, che rappresentano il “nucleo fondante” delle future Province e che hanno prima ricevuto le competenze per l’edilizia scolastica e poi le competenze sulla viabilità ex provinciale.

Affrontando poi il tema legato alle difficoltà dei Comuni sul fronte della carenza di personale, l’esponente della Giunta ha ipotizzato che i futuri Enti di area vasta potranno assicurare ai Comuni più piccoli un supporto operativo nella gestione di bandi, gare e appalti. In particolare, come è stato evidenziato, rispetto all’ambito dei lavori pubblici nei settori dell’edilizia scolastica e della viabilità.