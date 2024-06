Il giorno dopo il ritrovamento di Cristian: ponte di nuovo vuoto e lutto cittadino

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ vuoto per la prima volta da ventiquattro giorno il ponte Romano di Premariacco. Vuoto perchè le ricerche di Patrizia, Bianca e Cristian si sono concluse, a poche centinaia di metri da dove la loro tragedia, venerdì 31 maggio, era cominciata. Ventitre giorni di ricerche, complesse, difficili ed estenuanti, che hanno permesso di riconsegnare tutti e tre i corpi dei giovani alle loro famiglie.

Ieri poco dopo le quindici l’elicottero che trasportava il corpo di Cristian si è alzato in volo, davanti alla disperazione del fratello Petru, che ancora sperava di poter trovare vivo suo fratello. Il corpo del venticinquenne era in una forra, nella parte più complessa del corso del fiume, sotto un gigantesco masso e parzialmente coperto da legna e ghiaia. In una zona già battuta altre volte, sempre però con la presenza dell’acqua. E a trovarlo sono stati i sommozzatori che per ventitre giorni lo hanno cercato, dopo aver cercato di salvare i tre ragazzi dall’onda di piena. Giovedì il Prefetto aveva stabilito l’interruzione delle ricerche in acqua e il prosieguo delle operazioni solo con i cani molecolari. Invece i Vigili del Fuoco hanno voluto fare ancora un tentativo, un tentativo che ha avuto successo.

Il corpo, dopo il recupero, è stato portato al campo sportivo di Orsaria, per un primo esame autoptico, e da lì alle celle mortuarie dell’ospedale di Udine, dove tutt’ora si trova. Si chiude così, amaramente, un capitolo della vicenda del Natisone, ma resta ancora aperto quello della Procura, con l’indagine che determinerà se i tre ragazzi, in quella drammatica mezz’ora di venerdì 31 maggio, potevano essere salvati.