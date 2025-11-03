Ritrovata e-bike rubata da 3mila euro: denunciato un 19enne di Pordenone

È stato identificato e denunciato il ladro che aveva rubato una costosa bicicletta elettrica da un’abitazione di Fiume Veneto. Si tratta di un 19enne di Pordenone, con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona. Il furto risale alla notte del 4 settembre, quando una donna di 55 anni aveva denunciato la scomparsa della sua e-bike del valore di circa 3.000 euro, sottratta dal portico di casa dopo la rottura del lucchetto.

Grazie alle telecamere di sorveglianza della zona, i Carabinieri della Stazione di Fiume Veneto hanno raccolto prove che hanno portato a individuare il giovane sospettato. Una perquisizione, autorizzata dalla Procura di Pordenone, ha permesso di ritrovare la bicicletta nella sua abitazione.

Dopo il riconoscimento, la e-bike è stata restituita alla legittima proprietaria. Il 19enne è stato denunciato a piede libero per furto in abitazione.