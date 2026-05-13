Ritrovata Sonia con i figli e i cani: “Stanno bene”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sono vivi e stanno tutti bene. Dopo oltre tre settimane di angoscia, appelli e ricerche serrate tra Tarcento, le valli del Torre e del Natisone, alle 13.30 di oggi è arrivata la svolta: Sonia Bottacchiari e i due figli di 14 e 16 anni sono stati rintracciati vivi. La donna, secondo quanto comunicato dalla procuratrice di Piacenza Grazia Pradella, si trova con i ragazzi “in buone condizioni di salute, in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e, in generale, di vita”.A rintracciare la famiglia sono stati i carabinieri della Compagnia di Cividale assieme ai colleghi della stazione di Tarcento. L’attività investigativa, però, non è ancora conclusa e gli investigatori restano in contatto con la madre.Massimo il riserbo imposto dalla Procura: sarebbe stata la stessa donna a chiedere che il luogo del rifugio non venga divulgato, manifestando “timori e preoccupazioni” nel caso in cui venisse scoperta la località dove si è rifugiata, fino a prospettare l’intenzione di “rendersi nuovamente irreperibile”. Condizioni che, di fatto, gli inquirenti hanno deciso di accogliere, nonostante la donna risulti tuttora indagata per sottrazione di minore.Sempre secondo quanto raccolto da Telefriuli, già da ieri sera qualcosa lasciava intuire novità imminenti: alle squadre impegnate nelle ricerche era stato infatti chiesto di sospendere l’impiego di elicotteri, droni e operazioni nelle zone più pericolose. Questa mattina, quindi, le attività sono proseguite, ma forse soprattutto per sviare l’attenzione dei cronisti.La presidente di Penelope Fvg, l’avvocata Federica Obizzi, che ora assiste l’ex marito della donna, ha riferito a Telefriuli che il padre dei ragazzi ha accolto con sollievo la notizia del ritrovamento e confida ora in una soluzione positiva della vicenda.

Gli investigatori dovrebbero raggiunge nelle prossime ore Sonia, che potrebbe trovarsi all’estero, per raccogliere la sua testimonianza e quella dei due ragazzi.