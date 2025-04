Ritrovato illeso il sedicenne scomparso il 2 aprile a Porcia

Il ragazzo di 16 anni allontanatosi volontariamente dalla propria abitazione di Porcia nel pomeriggio di mercoledì 2 aprile, è stato ritrovato oggi, illeso. Lo rende noto la Prefettura di Pordenone, la stessa che venerdì scorso aveva attivato il piano per la ricerca delle persone scomparse. Trattandosi di un minorenne, non sono stati forniti altri particolari circa il ritrovamento del ragazzo, per il quale c’era comunque stata una mobilitazione da parte di familiari, amici e conoscenti che avevano lanciato allarmi sfruttando anche la cassa di risonanza dei social network.