Ritrovato nella notte adolescente scomparso nel Goriziano

È stato ritrovato in buone condizioni di salute ed è stato riaffidato al padre il quindicenne di cui si erano perse le tracce nella serata di ieri a Gradisca d’Isonzo. Le ricerche sono scattate pochi minuti dopo la mezzanotte, quando il genitore ha chiamato il 112 segnalando che il figlio non era rientrato a casa e non aveva preso l’autobus delle 20.45 sul quale avrebbe dovuto viaggiare. Il ragazzo era atteso a Gradisca per incontrare una persona. I carabinieri della Compagnia locale, con il supporto dei militari di San Pier d’Isonzo, hanno avviato le ricerche, utilizzando anche la geolocalizzazione del cellulare del minorenne. La posizione è stata circoscritta nella zona del campo sportivo. Attorno all’1.15 il quindicenne è stato individuato in piazza Marconi.

Dopo essere stato tranquillizzato, è stato riaccompagnato a casa.