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Cronaca

Ritrovato senza vita l’escursionista disperso

Redazione
Autore: Redazione

È stato purtroppo ritrovato senza vita , il 79enne di Domegge di Cadore non rientrato ieri da un’uscita in montagna. Poco prima delle 13, durante uno dei sorvoli, l’elicottero dei Vigili del fuoco con a bordo due tecnici del Soccorso alpino del Centro Cadore ha individuato il corpo senza vita. Nel rientrare dal Bivacco Gervasutti sul sentiero alto in cresta, l’uomo deve essere scivolato nei pressi della Cima del Ciadin degli Elmi, sugli Spalti di Toro, cadendo per una quarantina metri e finendo bloccato in una fessura. Ottenuto il nulla osta per la rimozione, la salma è stata recuperata e trasportata al Campo sportivo di Domegge, per essere affidata al carro funebre. Alla ricerca hanno preso parte oltre 50 persone del Soccorso alpino della zona del Cadore e del Friuli, Guardia di finanza, Vigili del fuoco e Carabinieri forestali.

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