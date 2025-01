Rivolta al Cpr di Gradisca d’Isonzo: FSP Polizia chiede sicurezza e dignità

GUARDA IL VIDEO Non si sono fatte attendere le critiche del sindacato FSP Polizia di Gorizia in seguito all’ultima rivolta al Cpr di Gradisca d’Isonzo, avvenuta la sera di martedì 21 gennaio, che ha visto una trentina di ospiti barricarsi sui tetti della struttura, causando danni agli impianti elettrici e idraulici e incendi nelle zone interne. Durante gli scontri, sei agenti sono rimasti feriti.

Raffaele Padrone, Coordinatore Nazionale del Nord Est per FSP, ha sottolineato come, nonostante alcuni miglioramenti siano stati apportati dal 2006, il centro necessiti di interventi strutturali per garantire la sicurezza di operatori e forze dell’ordine. “Il Cpr non è un hotel”, ha dichiarato Padrone, evidenziando che i materiali impiegati nella struttura spesso finiscono riutilizzati come armi durante le rivolte.

Secondo il sindacalista, chi propone di chiudere il Cpr ignora le ricadute sociali, chiedendo piuttosto soluzioni concrete: mantenere la struttura operativa e sicura. Padrone ha inoltre puntato l’attenzione sulle cause delle rivolte, spesso legate alla mancata ricezione dei lasciapassare da parte degli ospiti nordafricani riconosciuti dai loro consolati.

“Serve un intervento della politica, a livello locale e nazionale, per garantire diritti e dignità agli ospiti e prevenire nuovi scontri che mettono a rischio agenti, operatori e gli stessi ospiti”, ha concluso Padrone.