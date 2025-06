Rivoluzione nel credito per Sparkasse: via libera da Banca d’Italia ai modelli interni

La Banca d’Italia ha autorizzato Sparkasse – Cassa di Risparmio di Bolzano SpA ad adottare i suoi modelli interni per la misurazione dei requisiti patrimoniali relativi al rischio di credito. Questa notizia segna un punto di svolta significativo per l’istituto, che ha lavorato per diversi anni al riconoscimento ai fini AIRB (Advanced Internal Rating-Based) dei propri modelli interni per il rischio di credito. Il progetto di Sparkasse è stato il primo in Italia a basarsi su Pooled Data, con il supporto di Cedacri.

Il percorso verso questa autorizzazione non è stato privo di sfide. La banca ha dovuto affrontare e risolvere diverse criticità sollevate dall’organo di vigilanza. Fortunatamente, la condizione sospensiva legata al raggiungimento degli obiettivi indicati è stata ora superata. Proprio ieri, 24 giugno 2025, la Banca d’Italia ha confermato il buon esito delle azioni intraprese per risolvere tali questioni e ha rimosso la condizione sospensiva. Di conseguenza, Sparkasse è ora autorizzata a utilizzare i modelli interni per la segnalazione dei requisiti di capitale con il metodo AIRB, a partire dal prossimo 30 giugno.

Gerhard Brandstätter, Presidente di Sparkasse, ha espresso grande soddisfazione: “Siamo lieti di aver raggiunto questo risultato. È stato un lungo cammino, che il Consiglio di Amministrazione ha considerato un obiettivo strategico imprescindibile. Questo traguardo rende la nostra banca più forte. In pratica, avremo la possibilità di aumentare il nostro potenziale di erogazione di credito e, al tempo stesso, saremo in grado di farlo in maniera più strutturata rispetto al passato.”

Carlo Costa, Vice Presidente, ha aggiunto: “Diversi anni fa, abbiamo intuito che questo potenziale traguardo avrebbe rappresentato un passo fondamentale nello sviluppo del nostro gruppo, e oggi raccogliamo i frutti di questo investimento.”

Conclude Nicola Calabrò, Amministratore Delegato: “Da oggi, la nostra banca migliora la propria capacità nella gestione dei rischi creditizi e potrà anche beneficiare del miglioramento dei coefficienti patrimoniali derivanti dall’adozione dei nuovi modelli di rating. Questo si traduce in una maggiore competitività, che la banca acquisisce raggiungendo il livello tipico delle banche di maggiori dimensioni. Un sentito ringraziamento va a tutti i collaboratori che si sono impegnati per il raggiungimento di questo importante traguardo.”