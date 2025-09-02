Rivoluzione nel trasporto marittimo: sarà la Regione a gestirlo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Nove mesi di tempo per arrivare all’affidamento da 35 milioni per 5 anni e con la possibilità di introdurre nuove rotte. La Regione ha dato mandato alla direzione centrale dell’ente di mettere ordine nei collegamenti marittimi interni che oggi sono gestiti dalle consorziate di Tpl Fvg di Trieste e Gorizia. L’obiettivo è di mantenere i collegamenti già esistenti e quindi Marano Lignano, Grado Lignano, Trieste Monfalcone, Grado Trieste e poi Trieste con Muggia e con Sistiana. Tra le ipotesi anche l’aggiunta del collegamento Aquileia Grado ma il bando è aperto a nuove proposte.

La rivoluzione è che la Regione si mette in prima fila in un settore che negli ultimi anni tra Trieste e Grado ha dato parecchi problemi arrivando anche al naufragio dell’Audace. Il bando, inoltre, prevede che il nuovo affidamento terrà conto della disponibilità delle risorse ministeriali per l’acquisto di nuove unità navali. I dettagli tecnici dovrebbero arrivare entro settembre.