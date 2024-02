Rivoluzione ZTL, dal 2 aprile controlli e sanzioni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A Udine residenti e commercianti, ma non solo, si interrogano sulle novità legate al nuovo piano della mobilità, in particolare su chi e come potrà accedere alla Ztl ed eventualmente all’area pedonale. A un mese dall’entrata in vigore del piano, l’assessore alla viabilità Ivano Marchiol invita a informarsi sulle nuove regole. Dal 2 aprile, infatti, scatteranno i controlli da parte della Polizia locale e anche le sanzioni per le eventuali violazioni.

Chi vive a Udine e frequenta la città ha poco più di un mese di tempo per prendere confidenza con il nuovo piano della mobilità in centro storico e, se ne ha diritto, per richiedere o rinnovare il pass necessario per accedere in auto nella ZTL. Le telecamere ai cinque varchi previsti in città saranno attivate in un a fase successiva, ma controlli e sanzioni scatteranno già dal 2 aprile, data di avvio della rivoluzione. Lo fa sapere l’assessore alla viabilità del Comune di Udine, Ivano Marchiol, ospite della puntata di Elettroshock in onda su Telefriuli questa sera alle 21.